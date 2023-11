Flamengo x Santos: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Arena Mané Garrincha; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos na temporada, Flamengo e Santos se enfrentam na noite desta quarta-feira (1), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Mané Garrincha, em Brasília, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a derrota para o Grêmio por 3 a 2 na última rodada, o Flamengo busca reencontrar o caminho da vitória. Com um jogo a menos, a equipe rubro-negra ocupa a quinta posição, com 50 pontos.

Do outro lado, o Santos segue na briga contra o rebaixamento. Com 34 pontos, o Peixe tem dois a mais que o Goiás, equipe que abre o Z-4.

Em 114 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 44 vitórias, contra 41 do Santos, além de 29 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Rubro-Negro venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Pablo) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Santos: João Paulo; Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rinón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Julio Furch. Técnico: Marcelo Fernandes.

Desfalques

Flamengo

David Luiz e Allan estão machucados, enquanto Éverton Ribeiro e Erick Pulgar estão suspensos.

Santos

Alfredo Morelos, Alison, Felipe Jonatan, Alex Nascimento, Sandry e João Basso, lesionados, e Marcos Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Quando é?