Flamengo: retrospecto deixa título brasileiro 'nas mãos' nesta reta final

Nem mesmo as piores sequências de resultados do Rubro-Negro na história do Brasileirão são garantia para o Palmeiras

A vitória magra sobre o , no último domingo (27), levou o a 67 pontos em sua campanha espetacular neste Brasileirão. O gol anotado por Arrascaeta e as defesas de Diego Alves fizeram com que o time atual igualasse a pontuação total que o clube teve em 2009, quando conquistou o título nacional pela última vez.

Existem dois extremos aí: desde a adoção dos pontos corridos, em 2003, nenhuma equipe pontuou tanto após 28 rodadas, enquanto 2009 teve o campeão com a menor pontuação na história. O Flamengo de uma década atrás teve grandes méritos, do contrário não terminaria levantando a taça, mas também aproveitou uma queda inimaginável dos times que estavam à sua frente.

A grande coincidência é que o líder e favorito ao título após 28 rodadas no Brasileirão de 2009 era o , que tinha dez pontos de diferença em relação ao Flamengo (54 a 44). Justamente a distância atual que separa os dois primeiros colocados na tabela de 2019. A diferença é que entre o Alviverde e o também tinham quatro equipes: os cariocas estavam na sexta posição e tinham , , Inter e em sua frente.

Ou seja: o Fla não contou exclusivamente com derrapadas do Palmeiras, já que outros times mais bem colocados poderiam ter aproveitado a situação. Também é um cenário que ajuda a desenhar a superioridade que a equipe treinada por Jorge Jesus apresenta perante as outras 19 nesta edição do certame.

Mas é uma narrativa que alimenta a esperança para torcedores palmeirenses. Afinal de contas, o futebol é terra fértil para o impossível. E como, matematicamente, um título do Palmeiras ainda não é impossível (embora aqui estejamos ignorando a matemática para descartar outras equipes que ainda têm chances estatísticas) não há nada de errado no torcedor que simplesmente acredita.

Ainda restam 30 pontos possíveis para cada equipe! No momento, segue a classificação! 🇧🇷 pic.twitter.com/hFtBiY2lbf — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 28, 2019

Restando dez rodadas para o término deste Brasileirão, você ainda tem margem para imaginar inúmeros acontecimentos que tirariam o título dos cariocas para deixa-lo nas mãos dos paulistas: se o Flamengo empatar todos os seus compromissos restantes e o Palmeiras ganhar todos, o Alviverde seria campeão; na verdade, dentro desta situação o time de Mano Menezes ultrapassaria o de Jorge Jesus com sete vitórias.

A melhor sequência de vitórias do Palmeiras em Brasileirões aconteceu em 1993, quando o time que seria campeão acumulou oito triunfos consecutivos: se repetisse esta marca isolada, ainda que perdesse os outros dois jogos restantes, terminaria a atual campanha com 81 pontos. Em 2000, o Flamengo foi derrotado em cinco partidas consecutivas: é a pior marca do clube carioca na competição e mesmo se ela for repetida o time de Jorge Jesus precisaria vencer a outra metade restante de rodadas e ainda assim chegaria a 82 pontos – ou seja, ainda teria chances.

Se o Flamengo, do nada, não vencer mais até o fim deste Brasileirão terá igualado o seu maior jejum sem vitórias no campeonato – em 2011 acumulou cinco derrotas e o mesmo número de empates consecutivamente. Caso aconteça, terminaria a edição 2019 com 72 pontos e também abriria uma chance para o Palmeiras.

Mas sabemos que não é simples.

Afinal de contas, se o Palmeiras de 2009 apresentou decadência nos últimos meses daquele ano o Flamengo de hoje aparenta estar em seu ápice completo. Para imaginar o Alviverde campeão, não bastaria ver o time de Mano Menezes se colocar como um dos maiores da história no Brasileirão: o time de Jorge Jesus teria que ser um dos piores na história do Rubro-Negro.

É uma realidade muito difícil de acontecer.