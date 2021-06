Diretoria rubro-negra recusou 3 milhões de dólares pelo jogador por entender que o atleta é importante para o elenco

O Flamengo recusou uma proposta de 3 milhões de dolares do O Al-Ettifaq, da Arábia Saudita por Vitinho. O clube monitorava a situação do meia desde janeiro e oficializou a oferta, já recusa pela diretoria rubro-negra. Segundo apuração da Goal, a recusa não foi por conta dos valores, mesmo bem abaixo do que foi investido na contratação do jogador em 2018, mas pelo desempenho do atleta e por entender que é uma peça importante no elenco.

Vitinho chegou ao Flamengo em 2018, por pouco mais de 10 milhões de euros. De lá para cá, no entanto, o jogador vem de altos e baixos com a camisa rubro-negra e nunca conseguiu se firmar entre os titulares. Apesar disso, é bastante utilizado pelos treinadores que passam pelo clube, principalmente pelo técnico Rogério Ceni. O jogador é o líder de assistências da equipe na atual temporada e tem sido titular com frequência por conta de desfalques.

Recentemente, Vitinho comemorou a boa fase em entrevista à Fla TV.

"Tem sido números importantes para mim nesta sequência como titular, aproveitando que a galera que costuma jogar está na seleção. Eu tenho buscado aproveitar para ajudar o Flamengo a vencer e também ganhar mais confiança"

Este não é o primeiro clube árabe que tenta a contratação de Vitinho. Em 2020, o Al Fateq fez uma proposta de 5 milhões de dólares pelo jogador, também recusada pela diretoria. Aos 27 anos de idade, ele tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2022.