Flamengo quer ao menos R$ 5 milhões para vender Rodinei

Com futuro incerto no Flamengo, Rodinei tem despertado o interesse de clubes Brasil e de fora. A diretoria rubro-negra, no entanto, mantém a calma e coloca algumas exigências para negociar o lateral-direito. A primeira delas é um negócio em definitivo.



Nos últimos dias, São Paulo e Internacional consultaram o Flamengo sobre a possibilidade de um empréstimo. A notícia foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela GOAL. Os dois clubes ouviram uma resposta negativa.



No mesmo passo, o Charlotte FC, time da MLS, comandado por Miguel Angel Ramirez, fez uma oferta ao Flamengo de U$ 600 mil (cerca de R$ 3.3 milhões), que foi recusada pelo clube carioca. Os rubro-negros querem ao menos U$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões).



O lateral via com bons olhos trabalhar novamente com Ramirez, mas os valores foram considerados baixos. Por enquanto, a negociação está estacionada, mas ninguém trata como encerrada.



Rodinei tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022 e, em junho, já poderá assinar pré-contrato, o que é levado em consideração pelas equipes que procuraram o clube carioca. O rubro-negro, no entanto, mantém firme a postura de só negociar em definitivo.