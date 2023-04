Flamengo promete reforços, não cumpre e frustra torcedor na primeira janela de transferências de 2023

Discurso agora é de cautela e clube foca em contratações pontuais

A primeira janela de transferências de 2023 se encerrou no último dia 20 de abril e teve um saldo de frustração para a torcida do Flamengo. Apesar da compra definitiva de Ayrton Lucas e a chegada de Gerson, o torcedor rubro-negro esperava mais, especialmente após uma promessa de Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

Na reta final da temporada 2022, o dirigente prometeu que, caso o Flamengo vencesse a Libertadores, classificando-se para o Mundial de Clubes, o rubro-negro faria uma contratação de peso.

“Então, se o Flamengo for campeão da Libertadores, como o Athletico também, terá a janela aberta. O céu é o limite. O nosso pensamento é que um jogador seja muito acima da média, referência mundial”, disse o dirigente na ocasião.

A situação causou alvorço entre os rubro-negros, mas a tal grande contratação não chegou. A diretoria também prometeu uma reposição ao volante João Gomes, negociado com o Wolverhampton em janeiro, mas não chegou a cumprir a promessa.

Quem também não viu as promessas serem cumpridas foi o técnico Vitor Pereira. O treinador, antes de iniciar os treinos no Flamengo, no dia 2 de janeiro, já tinha sinalizado a necessidade de reforços e apontou um volante e um ponta direita como importantíssimos para chegada imediato, mas não foi atendido.

Próxima janela de transferências com reforços pontuais?

Tem sido mais comum na era Rodolfo Landim uma atuação mais forte do Flamengo na janela do meio do ano, exceto por 2019, onde as maiores contratações chegaram no início da temporada. Desta vez, no entanto, a diretoria prega cautela e evita até entre si falar sobre chegadas impactantes no meio do ano.

Na chegada de Jorge Sampaoli, treinador conhecido por pedir muitos reforços, o discurso foi alinhado no sentido de, primeiro avaliar o elenco e depois buscar contratações pontuais na próxima janela de transferências. O treinador se mostrou compreensivo e fará uma análise do elenco e das carências no dia a dia de trabalho.

Apesar da cautela, Sampaoli terá o goleiro Agustín Rossi como seu primeiro reforço. O jogador está emprestado ao Al Nassr, da Arábia Saudita, e tem chegada prevista ao rubro-negro em julho. Além dele, um volante é tratado como prioridade. O nome de Matheus Uribe continua em pauta, mas a situação é encarada como muito difícil.