Flamengo parcela compra de Rodrigo Caio em três vezes

Apresentado oficialmente pelo Rubro-Negro no último sábado, o ex-zagueiro do São Paulo assinou contrato até 2023

O Flamengo dividiu o valor da compra de Rodrigo Caio em três parcelas. O Blog Ora Bolas apurou que o Rubro-Negro acertou o pagamento imediato de 2 milhões de euros ao São Paulo, sendo o restante dividido em duas partes: 1 milhão de euros em julho de 2019 e outros 2 milhões de euros em janeiro de 2020. No total, a transferência foi concretizada em 5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos do zagueiro.

Apresentado oficialmente pelo clube carioca no último sábado, o defensor de 25 anos assinou contrato válido até 2023. O salário mensal do ex-são-paulino na Gávea vai girar em torno de R$ 550 mil.

Antes de fechar com o Flanengo, vale lembrar, Rodrigo Caio esteve a um passo de rumar para o Barcelona, tendo, aliás, feito exames médicos a pedido dos catalães. O negócio, no entanto, caiu de última hora, visto que o Barça avançou a contratação do colombiano Jeison Murillo, ex-Valencia. O Fenerbahce também tinha interesse no zagueiro revelado no próprio Tricolor.