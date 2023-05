Flamengo x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (26), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV

O Flamengo recebe o Palmeiras na noite desta sexta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Brigando pela liderança do Grupo A do Brasileirão feminino, o Flamengo busca reencontrar o caminho da vitória após empatar com o São Paulo por 1 a 1 e ser derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 1. No momento, soma 28 pontos e divide a ponta com o Corinthians.

Do outro lado, o Palmeiras, em quarto lugar, com 26 pontos, chega embalado com três vitórias consecutivas no torneio. Ao longo da história, a equipe nunca foi derrotada pelo Flamengo, somando três vitórias contra o rival, marcando sete gols e sofrendo apenas um.

Prováveis escalações

Flamengo feminino: Bárbara; Monalisa, Agustina, Daiane e Jucinara; Cris, Thaisa, Duda e Darlene; Crivelari e Sole Jaimes. Técnico: Luís Andrade.

Palmeiras feminino: Kate Tapia; Bruna Calderan, Katrine, Flávia Mota e Juliete; Benítez, Duda Santos, Camilinha e Andressinha; Bia Zaneratto e Amanda Gutierres. Técnico: Ricardo Belli.

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?