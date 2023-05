Flamengo oficializa compra de Luiz Araújo e vai pagar 9 milhões de euros

Atacante chega sob o aval do técnico Jorge Sampaoli e vai preencher lacuna na ponta-direita

O Flamengo oficializou nesta quinta-feira (18) a contratação do atacante Luiz Araújo junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos. O jogador já estava no radar da diretoria rubro-negra e também recebeu o aval do técnico Jorge Sampaoli. Para fechar o negócio, o clube carioca concordou em pagar 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador. A informação dos valores foi trazida primeiramente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira e confirmado pela GOAL.

Desde o início do ano, o Atlanta United estava disposto a ouvir ofertas por Luiz Araújo. Há alguns meses, o Palmeiras fez uma sondagem e ouviu que o clube americano esperava receber algo em torno dos 12 milhões de dólares (R$ 59,6 mi em valores atuais). O Verdão, no entanto, não abriu negociação.

Segundo soube a GOAL, o Atlanta United ficou satisfeito com a oferta rubro-negra. Em 2021, os americanos investiram 10 milhões de euros para tirar o jogador do Lille. Sendo assim, recuperaram quase todo o investimento feito no atacante. O time carioca vai pagar a quantia de forma parcela ao longo de três anos.

Luiz Araújo é o segundo reforço do Flamengo para julho e chega para preencher uma lacuna na ponta direita. O primeiro foi o goleiro Agustín Rossi, que assinou um pré-contrato com o Flamengo e está no Al Nassr, da Arábia Saudita, para quem está emprestado pelo Boca até o final de junho, mas deve se apresentar antes disso ao clube carioca.

Com a negociação por Luiz Araújo sacramenta, o Flamengo segue no mercado da bola. O clube carioca quer pelo menos mais dois reforços, entre as posições prioritárias estão um meio-campista e um zagueiro.