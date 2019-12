Flamengo, o primeiro sul-americano a vencer de virada na história do Mundial moderno

O time de Jorge Jesus chegou na final do Mundial de Clubes e quebrou mais uma marca histórica

O já estreou no da FIFA fazendo história. Isso porque a equipe treinada por Jorge Jesus tornou-se o primeiro time a vencer um jogo de virada.

O saiu atrás no placar logo aos 18 minutos, graças ao gol marcado por Salem. Entretanto a equipe carioca voltou com outra postura no segundo tempo e passou por cima dos árabes.

Arrascaeta empatou aos 49’, aproveitando passe de Bruno Henrique, e depois o próprio Bruno Henrique garantiu a virada, de cabeça, aproveitando cruzamento milimétrico.

Bruno Henrique ainda participou diretamente do terceiro tento, centralizando dentro da pequena área antes de Ali Hadi Albulayhi fazer contra.

FIM DE JOGO NO KHALIFA STADIUM! Com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulayhi (contra), o Mengão vira sobre o Al-Hilal e está na FINAL do Mundial de Clubes! Nação, jogaremos juntos #PeloMundoDeNovo! #ClubWC pic.twitter.com/EEQnyNC8G3 — Flamengo (@Flamengo) December 17, 2019

Dentre os últimos brasileiros que disputaram o Mundial, todos os sul-americanos que venceram, seja na semifinal ou final, saíram na frente.

Nenhum sul-americano jamais havia conquistado uma vitória de virada... mas aí chegou o time de Jorge Jesus, sedento para seguir escrevendo história, e acabou com esta escrita.