Flamengo não negocia com Vagner Love

Especulações dão conta de um possível acerto entre ambas as partes, mas nunca houve negociação

Atrás de reforços para o elenco na próxima temporada, o Flamengo vem sendo alvo de várias especulações, a mais recente trata-se de Vagner Love. O atacante que soma duas passagens pelo clube quer sair do Besiktas, que passa por uma grande crise financeira e deve salários ao jogador do brasileiro.

Segundo a imprensa turca, Love estaria acertado com o Flamengo, o que não procede. O Rubro-Negro não fez nenhuma proposta ou sequer consulta pelo atacante nos últimos dias. Aos 34 anos, Love pode retornar ao futebol brasileiro, mas ainda sem destino certo.

Enquanto isso, no setor de ataque, o Flamengo foca suas forças em Gabigol, da Inter de Milão. O Rubro-Negro segue as conversas com o time italiano e trata internamente com otimismo a possível chegada do jogador.