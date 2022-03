Flamengo monta lista e monitora jogadores de Ucrânia e Rússia

A guerra entre Rússia e Ucrânia têm deixado uma série de incertezas em relação ao futuro de jogadores estrangeiros que atuam nos dois países. E, de olho em oportunidades de mercado, o Flamengo montou uma lista de atletas e monitora a situação deles de olho em oportunidades de mercado.

A procura de pelo menos mais um zagueiro, Pablo, que acabou de rescindir o contrato com o Lokomotiv, se tornou uma opção na mesa da diretoria Rubro-Negra. No momento, no entanto, não há nenhuma negociação em andamento.

Pablo atuou com Paulo Sousa no Bordeuax, da França e é um nome que agrada bastante o treinador. O zagueiro deixou a Rússia nesta quinta-feira (03), rumo ao Brasil e vai ouvir os clubes interessandos. Ele teve passagem de sucesso pelo Corinthians em 2017.

Mais artigos abaixo

Além de Pablo, o Flamengo monitora a situação do volante Wendel e o atacante Malcom, ambos do Zenit, da Rússia. Neste primeiro momento, segundo soube a GOAL, o staff de ambos os atletas garantiu que não há interesse em deixar o clube.

O lateral-direito Dodô, do Shakhtar Donetsk e o lateral-esquerdo Douglas Santos, do Zenit, também aparecem no radar do clube. O time carioca, no entanto, prega cautela e entende que neste momento o mais importante é a segurança dos jogadores.

O clube carioca também planeja abrir as portas do CT do Ninho do Urubu para jogadores que queiram manter a forma, mesmo que não haja qualquer tipo de chances de uma contratação neste momento.