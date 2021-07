Flamengo marca reunião para negociar com Renato Gaúcho

Rubro-Negro agenda encontro para este sábado com representante do treinador. Ideia é oferecer contrato até dezembro após a demissão de Rogério Ceni

O Flamengo marcou uma reunião neste sábado (10) à tarde para conversar sobre a contratação do técnico Renato Gaúcho. A informação foi publicada pelo GE e confirmada pela Goal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No Flamengo, o nome de Renato não é unanimidade, mas o técnico é visto como a melhor opção no mercado por uma ala da diretoria que deseja acertar rapidamente com um novo treinador.

Após demitir Rogério Ceni na madrugada, o Rubro-Negro tem Renato Gaúcho como alvo. A ideia é oferecer um contrato até dezembro e com salários menores do que o técnico recebia no Grêmio, seu último clube.

Renato, aliás, está livre desde a saída do Grêmio, em abril, após a eliminação da equipe na fase classificatória da Copa Libertadores. Nesse tempo, ele foi alvo de clubes como Corinthians e Santos, por exemplo, mas as conversas não avançaram.

Paralelamente, o Flamengo também avalia nomes estrangeiros de baixo custo. Os últimos técnicos do exterior no Rubro-Negro foram o catalão Domenec Torrent e o português Jorge Jesus.