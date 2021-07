Chumbo trocado dói: após série de polêmicas internas, Flamengo demite Rogério Ceni

Treinador foi comunicado da saída na madrugada deste sábado (10); Mauricinho assume contra a Chape e Renato Gaúcho aparece como opção

Fim da linha para Rogério Ceni no Flamengo. Na madrugada desta sábado (10), o treinador foi comunicado pelo diretor de futebol, Bruno Spindel, e o vice-presidente da pasta, Marcos Braz, sobre a demissão. A ideia inicial era manter Ceni, mesmo após a derrota para o Atlético-MG, mas o "chumbo trocado", no entanto, acelerou a saída do técnico.

Nos últimos dias, o desgaste entre Rogério Ceni e os funcionários do dia a dia do futebol do Flamengo saiu do controle. Na manhã de sexta-feira (09), o UOL publicou imagens de um relatório do setor de análise e desempenho, que colocava Kannemann e Geromel, do Grêmio, como zagueiros do Sport. A situação aconteceu em janeiro e o erro técnico foi debatido internamente na ocasião. O vazamento de um documento confidencional causou grande desconforto interno.

Parte do setor apontou que o vazamento saiu de pessoas ligadas a Rogério Ceni. A "resposta" veio pela tarde, quando Roberto Drumond, até então analista de scout do clube, fez duras críticas ao treinador em áudio que acabou sendo vazado. Drummond chega a dizer que Ceni é uma "pessoa ruim". O funcionário também foi desligado do Flamengo.

Na última quinta-feira (08), o fato de Rodrigo Tostes vir a público negar rumores de que era o responsável por segurar Rogério Ceni no clube também causou grande desconforto interno. Pessoas ligadas ao treinador acreditavam que havia um grande esforço para minar seu trabalho e o "forçar" a pedir demissão.

Sem Rogério Ceni, Mauricio Souza, treinador do sub-20, comanda o Flamengo diante da Chapecoense, neste domingo (11). Conforme trouxe a Goal, Mauricinho passou a ser visto com bons olhos para exercer a função de "técnico tampão". Em janeiro, quando Ceni balançou no cargo e quase foi demitido, não havia essa confiança.

Sem muito tempo a perder, a diretoria debate o nome de Renato Gaúcho. Ele é considerado por muitos dentro do Flamengo a melhor opção neste momento. Ao longo deste sábado (10), o técnico, que vive no Rio de Janeiro, pode ver seu telefone tocar...