Flamengo x LDU: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), pela quinta rodada da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe a LDU nesta quarta-feira (19), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, precisando de apenas um empate para garantir a classificação antecipadada às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x LDU DATA Quarta-feira, 18 de maio de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Quarto árbitro:Jesus Valenzuela (VEN)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca manter a invencibilidade na Libertadores / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (19), às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo G com 10 pontos, o Flamengo volta suas atenções para a Copa Libertadores após empatar com o Fluminense por 1 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni decidiu poupar Rodrigo Caio, que se recuperou recentemente de uma lesão na coxa direita.

É quarta-feira, Nação! O Mengão enfrenta a LDU, no @maracana, às 21h, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores!



Acompanhe a transmissão em áudio da FlaTV! O nosso pré-jogo, com imagens, começa às 19h! Vamos juntos!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/FCR2EnHz3G — Flamengo (@Flamengo) May 17, 2021

Já a LDU com quatro pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas seguidas na Libertadores.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Ramon; João Gomes, Gerson, Vitinho e De Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Provável escalação da LDU: Gabbarini; Cruz, Corozo, Guerra e Perlaza; Alcivar e Piovi; Muñoz, Arce e Zunino; Martínez Borja.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Flamengo Carioca 15 de maio de 2021 Unión La Calera 2 x 2 Flamengo Libertadores 12 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Fluminense Carioca 22 de maio de 2021 21h05 (de Brasília) Flamengo x Vélez Libertadores 27 de maio de 2021 21h (de Brasília)

LDU

JOGOS CAMPEONATO DATA Independiente del Valle 3 x 1 LDU Campeonato Equatoriano 8 de maio de 2021 Vélez 3 x 1 LDU Libertadores 13 de maio de 2021

Próximas partidas