Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão feminino 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), plea 12 rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar e mais detalhes

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão feminino de 2025. O jogo será no Estádio da Gávea, com transmissão ao vivo do SporTV 2, disponível na TV fechada e nos streamings do Prime Video e do Globoplay (clique aqui e confira a programação diária dos jogos).

O Flamengo vive seu melhor momento na temporada e quer aproveitar o embalo. Com cinco jogos de invencibilidade e três vitórias seguidas, incluindo o triunfo sobre o Fluminense no clássico, as Rubro-Negras entram em campo confiantes para defender a sexta posição no Brasileirão e seguir firmes no G8.

Do outro lado, o Internacional tenta transformar os empates em vitórias para voltar à briga por classificação. Depois de um início ruim na competição, as Coloradas reagiram e empataram com o Palmeiras na última rodada, mas ainda ocupam a 12ª colocação. Com apenas quatro pontos separando o time do G8, o confronto na Gávea representa uma chance de ouro para encostar na parte de cima da tabela.

Prováveis escalações

Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa Belém, Flávia Mota, Agustina Barroso e Chai; Juliana Ferreira, Djemi, Fernandinha e Mariana Fernandes; Gláucia e Cristiane.

Internacional: Mayara Nasbone; Isabela Capelinha, Fefa Lacoste, Bruna Benites e Eskerdinha; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Katrine, Belén Aquino e Clara Guell.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?