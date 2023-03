Flamengo insiste em Ângelo e tenta convencer atacante sobre transferência

Jogador recusou proposta do clube e planeja mudança para o exterior a partir de julho; Rubro-Negro monitora

O Flamengo não desistiu da contratação de Ângelo, atacante do Santos. O clube ainda conversa com o intermediário das tratativas, o empresário Luisinho Piracicaba, e avalia a possibilidade de investimento, mesmo que precise esperar o próximo mercado da bola, como soube a GOAL.

O Peixe gostou da oferta Rubro-Negra de cerca de € 13 milhões (R$ 74,65 milhões na cotação atual) e já admitia a possibilidade de uma negociação. O atacante, no entanto, colocou como objetivo prioritário uma transferência para o futebol europeu. O Santos, como soube a GOAL, já deu aval para intermediários buscarem ofertas do Velho Continente pelo jogador.

Ângelo entende que o próximo passo da carreira deve ser uma transferência para o futebol europeu, enquanto isso, o Flamengo tenta convencer o atleta a se transferir para o time carioca e argumenta que o Rubro-Negro é uma ótima vitrine para quem tem o sonho de jogar no Velho Continente.

A negociação entre Flamengo e Ângelo não teve um desfecho positivo não só pelo desejo do atleta, mas também por imbróglios entre os agentes envolvidos. O então estafe do jogador, liderado pela advogada Marisa Ajila, não gostou das tratativas terem sido iniciadas através de um intermediário, sem a participação dela. O empresário Luisinho Piracicaba é quem se responsabiliza por tratar a parte do Flamengo diretamente com o presidente do Santos, Andrés Rueda.

Segundo soube a GOAL, o Flamengo acredita que pode ter vantagem na situação caso o mercado europeu se mostre menos receptivo ao jogador que passou por um momento de instabilidade recentemente com a camisa do Santos.

O Peixe não se manifesta e aguarda o desenrolar da situação. O clube entende que precisa fazer caixa e analisa as possibilidades do mercado. O Santos e tem 70% dos direitos econômicos de Ângelo, que detém os outros 30%. O garoto tem contrato na Vila Belmiro até 18 de dezembro de 2024.

A multa rescisória para o futebol brasileiro é de R$ 240 milhões, e a cláusula para o exterior é de € 60 milhões (R$ 344 milhões). O Barcelona precisa ser consultado antes da venda do atleta. O clube catalão tem preferência na aquisição do jogador e pode adquiri-lo por € 35 milhões (R$ 200 milhões).