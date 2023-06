Flamengo x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (1), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 50 mil ingressos vendidos, o Flamengo recebe o Fortaleza na noite deste sábado (1), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Aucas por 4 a 0 e a classificação às oitavas de final da Libertadores, o Flamengo volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. No momento, ocupa a terceira posição, com 22 pontos, oito a menos que o líder Botafogo.

Do outro lado, o Fortaleza, que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão. A equipe ocupa o oitavo lugar na tabela, acumulando 20 pontos, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Em 20 partidas jogadas entre as equipes, o Flamengo conquistou 10 vitórias, enquanto o Fortaleza obteve sete, além de registar três empates. No confronto mais recente válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Fortaleza venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique (Cebolinha) e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Benevenuto, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pikachu, Pochettino; Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Desfalques

Flamengo

Rodrigo Caio, Pablo e Vidal seguem como desfalques.

Fortaleza

Titi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Pedro Rocha, Zanocelo e Fernando Miguel, que estão no departamento médico.

Quando é?