Flamengo x Fluminense-PI: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20

Jogo de ida das quartas será disputado nesta segunda-feira (17), no Estádio da Gávea; veja como acompanhar ao vivo na TV

Flamengo e Fluminense-PI iniciam a disputada pela vaga à semifinal da Copa do Brasil sub-20 nesta segunda-feira (17), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na primeira fase, o Rubro-Negro eliminou o Aster Brasil por 5 a 1, enquanto na segunda fase deixou para trás o América-MG por 3 a 0 (placar agregado).

Já o Fluminense-PI eliminou o Bahia nos pênaltis por 4 a 3 após empate sem gols no tempo normal, e na sequência a vítima foi o ABC. Depois do empate em 3 a 3 no primeiro jogo, venceu a volta por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO: Kauã Santos; Wesley, Diego, Cleiton e Zé Welinton; Igor Jesus, Evertton e Kayke David; Werton, Petterson e Ryan Luka.

Escalação do provável FLUMINENSE-PI: Gabriel Resende; Biloca, Fagner, Lucas Faustino, Rian Renne, Otto, Breno, Gabriel Vieira, Gustavo, Esmael, Caio George.

Desfalques

Flamengo

sem desfalques confirmados.

Fluminense

EM FORMATO DE TEXTO

Quando é?

• Data: segunda-feira, 17 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Estádio da Gávea – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: PAULO RENATO MOREIRA (árbitro), WALLACE MULLER e MICHELE CRISTINA (assistentes), MATHEUS CARNEIRO (quarto árbitro)