Flamengo x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na TV

Flamengo e Fluminense se enfrentam na tarde desta segunda-feira (13), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, pelo encerramento da segunda rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Buscando a recuperação no Brasileirão sub-20, após ser goleado pelo Corinthians por 4 a 0 na rodada de estreia, o Flamengo terá pela frente o rival Fluminense, que empatou com o Botafogo por 2 a 2 na primeira rodada.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra 10 vitórias, contra oito do Fluminense, além de dois empates. No último encontro, válido pelo Cariocão sub-20 2022, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Kauã Santos; Cleiton, Diegão, Marcos Paulo, Daniel Sales, Evertton, Jean Carlos, Felipe Lima, Werton, Pedrinho e Lorran.

Fluminense: Cayo Fellipe; João Loiola, Kayky Almeida, Lucas Justen e Jefté; Erick, Freitas e Arthur; Fabio, João Neto e João Lourenço.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?