Flamengo: Fifa lamenta tragédia no Ninho do Urubu

Incêndio no CT do Rubro-negro nesta manhã matou dez pessoas e feriu outras três

O Brasil despertou com uma triste notícia nesta sexta-feira (8). Um incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, matou 10 pessoas e feriu outras três, sendo que duas estão em condição estável e outra em situação grave. Seis jogadores das categorias de base rubro-negras faleceram.

A Fifa, entidade máxima do futebol mundial, lamentou o ocorrido por meio de seu Twitter.

"É com imensa tristeza que recebemos a notícia do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Os pensamentos e orações de toda a comunidade do futebol vão para as vítimas, suas famílias e a torcida rubro-negra nesse momento de dor", publicou.