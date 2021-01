Flamengo faz exigências ao FC Cincinnati para negociar Lincoln e vê interesse de clube japonês

Rubro-Negro espera por nova proposta de time da MLS dentro dos moldes estabelecidos e não descarta outras possibilidades

O e os empresários de Lincoln esperam definir a situação do atacante nos próximos dias. O recebeu uma proposta de empréstimo até junho de 2021 do FC Cincinnati, equipe da , mas não se agradou com a oferta. A notícia foi trazida pelo GE e confirmada pela reportagem.

Segundo apurou a Goal , o desejo do Flamengo é negociar Lincoln em definitivo e só aceita empresta-lo caso haja uma cláusula com obrigatoriedade de compra com valores fixados em 4 milhões de doláres. A diretoria esperava uma nova proposta para esta segunda-feira (04), dentro dos pontos exigidos pelo clube, mas até o momento não bateu na mesa dos dirigentes rubro-negros.

Além disso, nos últimos dias, surgiu o interesse de um time do , mas ainda não houve uma proposta oficializada. Os agentes do atacante também têm pressa para que ele deixe o Flamengo. A relação entre o estafe do jogador e a diretoria do clube é insustentável e nenhuma das duas partes enxerga mais clima.

Aos 20 anos de idade, Lincoln está afastado do elenco profissional e vem treinando com o time sub-20 enquanto espera uma definição sobre o seu futuro.