Flamengo faz contato por Rafinha, do Bayern de Munique

Jogador tem contrato com o Bayern de Munique até junho e desejo voltar ao futebol brasileiro em 2019

Não é de hoje que o lateral Rafinha, do Bayern de Munique, expressa o desejo de um dia vestir a camisa do Flamengo. Este ano, em diversas entrevistas, o atleta falou sobre a vontade que tem de jogar no clube carioca. Sabendo disso, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, entrou em contato com o lateral recentemente e abriu as conversas para uma possível transferência.

No entanto, Rafinha, de 33 anos, tem contrato com o time alemão até junho e deseja ficar por lá até o final da temporada europeia, que termina em maio. Por outro lado, o Flamengo pode negociar Pará, que recebeu uma proposta do futebol árabe e apesar dos valores ainda não ter agradado o jogador, o acordo pode sair nos próximos dias, depois de apresentar uma contra-proposta.



(Foto: Getty Images)

Além de Pará, o Flamengo conta com Rodinei, jogador que esteve na mira do Cruzeiro mas por enquanto seguirá no clube. Rafinha é visto como uma grande contratação não só pela diretoria, como também pela maior parte da torcida. Experiente, sobra no futebol brasileiro.

Além do Flamengo, o Palmeiras também já demonstrou interesse no atleta, que parece mais inclinado a vestir a camisa do clube Rubro-Negro.