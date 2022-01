Al Hilal sonha com Bruno Henrique, tenta Ferreira e balança Flamengo por Michael

De olho em reforços de peso nesta janela de transferências, o Al Hilal tem a mira apontada para o futebol brasileiro. Segundo soube a GOAL, o clube saudita colocou em pauta Ferreirinha, do Grêmio, Bruno Henrique e Michael, do Flamengo. A intenção dos árabes, no entanto, é contratar apenas um.

Bruno Henrique é visto como um sonho distante, o time árabe chegou a fazer sondagens ao Flamengo mas ouviu que, para abrir as conversas, somente propostas acima dos 15 M de euros. Para se ter uma ideia, o presidente do clube tem um material com mais de 30 páginas sobre o camisa 27 do Rubro-Negro.

Outro alvo é Ferreirinha, do Grêmio. O Tricolor Gaúcho, no entanto, não quer abrir mão do jogador e faz questão de ficar com ele para a disputa da Série B. O atacante, por sua vez, pediu um salário acima do que os dirigentes do Al Hilal estão dispostos a pagar no momento.

Já com Michael, pode ser que saia negócio. A primeira proposta, pouco acima dos 8 M de euros, foi rejeitada pela diretoria Rubro-Negra, mas segundo soube a GOAL, uma nova investida, com valores um pouco acima, pode convencer os dirigentes.

O maior empecilho é o fato de Michael estar adaptado ao clube e ter sido um dos principais destaques na última temporada. O sentimento é de que para ir ao mercado e trazer uma reposição, o Flamengo não gastará menos do que 10 M de euros. Os árabes prometeram retornar nos próximos dias com uma nova oferta, enquanto isso, o Flamengo coloca na balança os prós e contras de negociar Michael neste momento.

A informação do interesse do Al Hilal em Michael foi trazida primeiramente pelo Paparazzo Rubro-Negro.