Flamengo fará quatro treinos antes da Supercopa contra o Palmeiras; confira a programação

Descansado, time de Rogério Ceni desembarca em Brasília na sexta-feira (9)

Depois de golear o Madureira por 5 a 1, o elenco do Flamengo ganhou folga nesta terça-feira (06). A equipe se reapresenta na quarta (07), para dar início a preparação para o confronto contra o Palmeiras, no domingo (11), pela Supercopa do Brasil.

O time de Rogério Ceni terá quatro atividades antes do duelo contra a equipe palmeirense. O primeiro treino acontece nesta quarta, às 15h, no Ninho do Urubu. Quinta e sexta, o elenco treinará no período da manhã, às 9h. Ainda na sexta-feira, o Flamengo viaja para Brasília, local da partida. No sábado, o Rubro-Negro fará uma atividade no campo do Brasiliense.

Campeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Quem levantar a taça, vai faturar R$ 5 milhões, o vice ficará com a quantia de R$ 2 milhões.

Flamengo embalado e Palmeiras entre duas finais

Depois de um descanso de 17 dias e uma sequência de 14 dias de treinos, o Flamengo chega embalado para o confronto contra o Palmeiras. O time de Rogério Ceni venceu bem os dois jogos antes da Supercopa, derrotando o Bangu por 3 a 0 e o Madureira por 5 a 1.

Já o Palmeiras vai encarar a final da Supercopa entre os dois jogos da final da Recopa Sul-Americana. O time de Abel Ferreira disputa a taça contra o Defensa y Justicia, campeão da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (7) e o segundo confronto será no dia (14).