Flamengo espera que Tite não convoque jogadores do clube na data Fifa de novembro

Dirigentes fazem apelo para entidade e argumentam que seleção brasileira está praticamente garantida na Copa do Mundo

O Flamengo segue em pé de guerra com a CBF pela não paralisação dos jogos durante a data Fifa. De olho na reta final da temporada, os dirigentes do clube esperam que Tite não convoque atletas do rubro-negro no mês de novembro.

Bem encaminhado por uma vaga na Copa do Mundo, que pode ser confimada matematicamente na próxima rodada, diante do Uruguai, na quinta-feira (14), o Brasil ainda terá mais dois jogos este ano. A equipe de Tite encara Colômbia e Argentina, em novembro.

Os jogadores que servirem suas respectivas seleções no próximo mês, voltaram apenas 11 dias antes da final da Copa Libertadores, por exemplo. Caso haja algum lesionado, como aconteceu com Arrascaeta, a chance de perder a decisão é enorme.

Sendo assim, a diretoria rubro-negro já comentou internamente com dirigentes da CBF, que com a classificação encaminhada, o mais justo seria não convocar ninguém do time carioca. No último domingo, Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas do Flamengo, usou uma de suas redes sociais para falar sobre o tema.

"Nas três últimas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, toda seleção que fez 27 pontos classificou-se. O Brasil já tem 28, estando, portanto, classificado. Tite não devia mais convocar atletas de times nacionais, desprestigiando campeonatos, patrocinadores e prejudicando clubes"

Tite chegou a ser questionado sobre o assunto antes da partida contra a Venezuela, mas preferiu despistar. Segundo apuração da Goal, a comissão técnica da seleção brasileira fará uma avaliação interna depois desta rodada tripla para definir se chamará ou não algum atleta que atua no futebol brasileiro.

Dos 25 jogadores convocados por Tite para a rodada tripla deste mês de outubro, cinco atuam no Brasil. São eles: Edenílson, do Internacional, Weverton, do Palmeiras, Guilherme Arana, do Atlético-MG, Everton Ribeiro e Gabigol, do Flamengo.