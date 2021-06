Flamengo entra com ação no STJD contra a CBF para escalar Pedro

Departamento jurídico do clube carioca busca liberação para escalar o atacante durante os Jogos Olímpicos

O Flamengo entrou, nesta segunda-feira (21), com uma liminar no STJD solicitando o direito de escalar o atacante Pedro, convocado para disputar as Olimpíadas de Tóquio, nas competições nacionais durante o período em que a equipe de André Jardine se prepara e disputa os Jogos Olímpicos. Além disso, o Rubro-Negro pediu que a CBF seja intimada a se manifestar sobre o caso.

Antes da convocação, o clube já havia informado a CBF que não liberaria o atleta. Dirigentes, inclusive, comunicaram Pedro antes da divulgação da lista. O departamento jurídico do clube usa o fato dos Jogos Olímpicos não acontecerem durante uma data FIFA, excluindo então a obrigatoriedade de ceder o jogador. Abaixo, confira um trecho da solicitação do Flamengo.

"Considerando a não obrigatoriedade de cessão do atleta PEDRO, requer a Vossa Excelência a concessão da liminar, em tutela de urgência, no sentido de conferir ao FLAMENGO o direito de escalar o atleta Pedro Guilherme Abreu dos Santos, nas partidas a serem realizadas no período de 08.07.2021 até 09.08.2021, pelo Campeonato Brasileiro (Série "A") e pela Copa do Brasil, determinando que a CBF libere o registro do atleta no sistema "Gestão WEB" até o julgamento final desta Medida Inominada.

Requer, ainda, ao final, a procedência da presente Medida Inominada, nos termos da fundamentação anteriormente exposta, confirmando-se a liminar a ser deferida, ou, mesmo sendo a liminar indeferida, requer a procedência do pedido na forma da fundamentação ora exposta, como medida da mais lídima Justiça!

Pugna pela intimação da Confederação Brasileira de Futebol para responder ao feito", solicitou o Flamengo".

A liminar será analisada pelo presidente do STJD, Otávio Norona. Na semana passada, o Flamengo já havia entrado no Tribunal contra a CBF, solicitando a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a realização da Copa América. Na ocasião, a equipe carioca teve o pedido negado. Há no entanto, otimismo com a liberação de Pedro.