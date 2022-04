Flamengo encerra a janela de transferências com pendências para Paulo Sousa

A janela de transferências chega ao final nesta terça-feira (12) e é vista pela diretoria do Flamengo como bem satisfatória. No entanto, para o técnico Paulo Sousa, ainda ficaram alguns pedidos pendentes, o principal deles, um volante box to box.

Antes mesmo de desembarcar no Rio de Janeiro, o português havia identificado que o elenco do Flamengo não tem essa peça, primordial para o encaixe do seu jogo e fez o pedido aos dirigentes, quatro meses se passaram e o pedido ficou para a próxima janela.

Dos cinco reforços tradizos pela diretoria, apenas dois foram pedidos de Paulo Sousa. O zagueiro Pablo e o goleiro Santos. Nenhum deles ainda fez sua estreia com a camisa Rubro-Negra, o último deve ser titular nesta noite, diante do Talleres, pela Copa Libertadores e o outro se recupera de uma lesão sofrida no primeiro treino pelo clube.

Além do volante, Paulo Sousa também queria um atacante que atuasse pelo lado esquerdo para ocupar a vaga de ala esquerdo. O Flamengo chegou a tentar a contratação de Everton Cebolinha, mas sem sucesso, e estudou o nome de Diego Rossi, mas não houve avanço. A diretoria viu em Ayrton uma boa oportunidade de mercado e um nome capaz de atuar por ali.

Não era bem o que planejava Paulo Sousa, mas existe o entendimento de que Ayrton pode atuar como um meia pela esquerda e dar velocidade por ali. Um ponto fraco que é analisado no jogador, são as finalizações, já que não é atacante de origem. O português também aguarda um nome na posição na próxima janela, que abre apenas em meados de julho.

Apesar de não ter atendido todos os pedidos de Paulo Sousa, a diretoria do Flamengo avalia que, com o elenco que tem nas mãos, o técnico pode entregar um bom trabalho e espera uma maior evolução a partir de agora. A "pré-temporada" foi dada como encerrada e a cobrança sobre a comissão técnica será maior.