Flamengo encaminha venda de João Gomes ao Wolverhampton

Clubes ajustam os últimos detalhes para finalizar a negociação; ingleses querem o jogador de imediato

O Flamengo está muito perto de concretizar a venda do volante João Gomes para o Wolverhmapton, da Inglaterra. O clube inglês fez uma oferta de 17 milhões de euros pelo volante e os envolvidos na negociação ajustam os detalhes para finalizar o negócio. A notícia foi trazida primeiramente pelo jornal “O Dia” e e confirmada pela GOAL.

Aos 21 anos, João Gomes foi um dos destaques do Flamengo campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. O jogador é cria da base do clube e renovou o contrato em setembro. O clube carioca detém 100% dos direitos econômicos do volante.

João Gomes vai assinar um contrato de cinco temporadas com o Wolverhampton e a ideia dos ingleses é que o jogador se apresente de imediato. A expectativa é de que até o final de semana todos os trâmites sejam concretizados.

Antes de vender João Gomes, o Flamengo repatriou Gerson por 15 milhões de euros junto ao Olympique de Marseille. Além do coringa, o clube tem para a posição Erick Pulgar, Thiago Maia, e Arturo Vidal.