Flamengo encaminha contratação do zagueiro Pablo

O Flamengo está muito perto do seu terceiro reforço nesta temporada. O time carioca se aproximou da contratação do zagueiro Pablo, do Lokomotiv Moscou.

Com o conflito entre Rússia e Ucrânia, o zagueiro deixou o país e pediu para rescindir o contrato. Enquanto a rescisão não saí, o Flamengo negocia com o jogador e espera tê-lo em definitivo.

O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, confirmou que a negociação está muito bem encaminhada e afirmou que o interesse do Flamengo no zagueiro vem desde antes do conflito entre as duas nações.

Pablo desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo para acertar os detalhes com o #Flamengo. Zagueiro foi comandado por Paulo Sousa no Bordeaux, da França — Raisa Simplicio (@simpraisa) March 14, 2022

Pablo foi comandado por Paulo Sousa na época que o técnico treinava o Bordeaux, da França. O zagueiro viveu bons momentos com o treinador português e recebeu o aval de PS para chegar ao Flamengo.