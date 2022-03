Flamengo encaminha a contratação de Ayrton Lucas

O Flamengo está muito perto de anunciar mais um reforço para a temporada 2022. Trata-se do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 24 anos, do Spartak Moscou.

O time carioca abriu negociações com o time russo, que topou emprestar o jogador, revelado pelo Fluminense, até dezembro. Agora, os dois lados acertam detalhes para que a contratação se torne oficial.

Ayrton Lucas foi parte importante na negociação. Segundo soube a GOAL, o lateral deixou claro o desejo de vestir a camisa rubro-negra. Com a chegada do jogador, o Flamengo vê com bons olhos negociar Renê e Ramon, este último por empréstimo.

A ideia da cúpula do futebol é de que dificilmente chegará uma proposta vantajosa por Ramon, que perdeu espaço com Paulo Sousa. Como é considerado uma joia no clube, a diretoria entende que um empréstimo poderia fazer bem para os dois lados.

O interesse do Flamengo em Ayrton Lucas foi noticiado primeiramente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira em sua coluna para o UOL.