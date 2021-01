Flamengo emplaca dois jogos seguidos sem sofrer gols pela primeira vez neste Brasileirão

Um dos grandes problemas do time na atual temporada, sistema defensivo comemora feito inédito na competição

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palmeiras na última quinta-feira (21) deu novo folêgo ao time de Rogério Ceni na briga pelo título brasileiro, que agora só depende de si mesmo. Além disso, o triunfo também trouxe um feito importante nesta edição do torneio: pela primeira vez, o passou dois jogos seguidos sem sofrer gols.

Antes da bola rolar, não faltaram críticas a Rogério Ceni por optar por Willian Arão na zaga. O volante, no entanto, teve atuação segura. O mesmo vale para Gustavo Henrique, que entrou em campo após a lesão de Rodrigo Caio.

É bem verdade que a dupla de zaga teve o trabalho facilitado pela insistência do time de Abel Ferreira na bola longa, mas o soube se posicionar bem, pressionar com mais frequência na frente e se antecipar atrás para evitar as investidas do .

No final do jogo, Rogério Ceni fez questão de elogiar a atuação de Willian Arão e reforçar que vem treinando com ele desta maneira.

"Treinamos semana passada com ele nessa função, já fez isso meio tempo ou últimos 15 minutos. Hoje achei que encaixava melhor, esperava o Rony começando jogando, mas não foi. Nem ele nem Breno. Ele tem mais mobilidade, então achei que ele com Rodrigo Caio ficaria uma boa dupla. Mas onde quer que ele jogue é muito importante aqui"

Contra o Goiás, na última segunda-feira (18), o Flamengo também não havia sofrido gols e venceu a partida por 3 a 0. Na ocasião, Rogério Ceni até cogitou colocar Arão como zagueiro, mas preferiu escalar Gustavo Henrique ao lado de Rodrigo Caio.

Apesar da boa atuação diante do Palmeiras, Ceni ainda não definiu se contra o -PR, no domingo (24), vai utilizar Arão como zagueiro novamente. Para o duelo, o treinador pode ter o desfalque de Rodrigo Caio, que sentiu dores no adutor da coxa direita e foi substituido durante o confronto contra o Palmeiras.