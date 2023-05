Flamengo e Vasco entram em acordo e clássico terá torcida dividida no Maracanã

Cruzmaltino anunciou que enfrentará o Santos, no dia 14 de maio, em São Januário

O Vasco anunciou neste sábado (06) um acordo com o Flamengo para que os dois jogos do Campeonato Brasileiro entre as duas equipes seja realizado no Maracanã e com torcida dividida.

O primeiro clássico entre as duas equipes está marcado para o dia 3 de junho e o mando é do Vasco. A partida do returno está prevista para o dia 18 de outubro. Ambos os confrontos será com torcida e renda dividida.

O acordo foi informado pelo Vasco minutos antes do início da partida diante do Fluminense, no Maracanã. Com mando Tricolor, a torcida vascaína teve direito apenas a 10% dos ingressos.

No mesmo comunicado, o Vasco informou que o duelo contra o Santos, no dia 14 de maio, será disputado em São Januário. Há alguns dias, dirigentes do Cruzmaltino cogitaram solicitar o Maracanã para esta partida e houve até troca de farpas públicas.