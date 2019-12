Flamengo é o único clube a ter jogado todos os Brasileirões

Com o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B, o atual campeão brasileiro ganhou outro motivo para se orgulhar

O terminou sua espetacular campanha no Brasileirão, onde conquistou o título com vários recordes, com uma derrota por 4 a 0 para o Santos. Mas ainda conseguiu ganhar um motivo para tirar onda com as torcidas rivais.

Com o rebaixamento inédito do Cruzeiro, o hoje é a única instituição do nosso país a ter disputado todas as edições do Campeonato Brasileiro considerando apenas a partir de 1971 – vale lembrar que na Taça apenas os campeões estaduais entravam na disputa.

Em 2020, o Flamengo irá disputar o seu 50º Brasileirão e o ficou em 49 participações.

Os outros clubes que jamais foram rebaixados, como e , não disputaram a edição de 1979 (assim como o ) por dois motivos especiais: o formato do torneio, que impulsionado pela ditadura militar da época inchou a disputa com 94 times; além disso, os clubes optaram por dar prioridade ao calendário do – época na qual os estaduais eram muito mais valorizados.