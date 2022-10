Flamengo e Filipe Luís desejam a renovação de contrato

Lateral de 37 anos deve ter o vínculo estendido com o clube por mais uma temporada

Um dos principais líderes do atual elenco do Flamengo, Filipe Luís pode estender o contrato com o clube por mais um ano. É desejo tanto do lateral, quanto da diretoria que entende que o jogador ainda pode ser muito importante para o grupo na próxima temporada.

O fim de temporada do Flamengo, campeão da Copa do Brasil e, especialmente da Copa Libertadores, também influenciam na sequência do jogador no clube. Na zona mista, após o título diante do Atlético-PR, o jogador revelou que já pensa em esticar o vínculo.

“Eu sim (pode pensar na renovação), mas não é uma coisa que depende de mim. Depende de ser um escolhido para fazer parte do elenco do Flamengo em 2023. Com certeza estou aberto a escutar o clube”.

Os jogadores também querem a renovação de contrato de Filipe Luís. No voo de volta para o Brasil, após o título da Copa Libertadores, Gabigol gravou um vídeo e “anunciou” a renovação de contrato do lateral.

As negociações devem começar nos próximos dias e os dois lados entendem que não terão maiores dificuldades para selar um novo acordo por mais uma temporada.

Aos 37 anos, Filipe Luís é um dos grandes líderes do atual elenco do Flamengo. O lateral também está na pré-lista de 55 convocados por Tite para a Copa do Mundo do Qatar. Recentemente, ele esteve na sede da CBF para conversar com o treinador sobre futebol.