Não vêm mais: Flamengo confirma desistência por Dedé e Bruno Henrique

Vice de futebol do clube, Marcos Braz afirmou, no entanto, que o Rubro-Negro segue em busca de reforços

Durante a entrevista coletiva que apresentou Giorgian De Arrascaeta como reforço do Flamengo, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, revelou que o Rubro-Negro saiu das negociações por Bruno Henrique, do Santos, e Dedé, do Cruzeiro.

“O Bruno Henrique, atacante do Santos, o Flamengo não mais tentará sua contratação e sairá da negociação. Isso também vale para o Dedé”, disse o dirigente, que por outro lado garantiu que o clube seguirá a buscar por reforços durante o Campeonato Carioca.

“Em relação a contratações, a gente ainda está analisando algumas possíveis”, completou.

É MITO que fala, né?@DedeVital deixa um recado para a Nação Azul, garante foco total no #Cruzeiro, e espera mais um ano repleto de grandes conquistas com a nossa camisa!#DedéFechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/si55QWo7oZ — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 12 de janeiro de 2019

Tanto Bruno Henrique quanto Dedé foram pedidos do técnico Abel Braga. O Flamengo chegou a acertar tudo com o atacante, mas o Santos mudou de ideia após a chegada de Jorge Sampaoli para o comando da equipe. Com Dedé, a desistência aconteceu também para evitar novas rusgas com o Cruzeiro após a polêmica negociação com Arrascaeta.