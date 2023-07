Flamengo decide manter Jorge Sampaoli e demite apenas preparador que agrediu Pedro

Treinador seguirá no comando da equipe; Pablo Fernandez já foi desligado

Depois de uma reunião que aconteceu na noite deste domingo (30), a diretoria do Flamengo decidiu manter Jorge Sampaoli no cargo após o preparador físico da comissão técnica agredir o atacante Pedro. Pablo Fernandez, no entanto, foi desligado do cargo. A notícia foi trazida inicialmente pelo "GE" e confirmada pela GOAL.

A decisão de manter Jorge Sampaoli passa por uma série de situações, entre elas o bom momento da equipe e o desejo de não atrapalhar a sequência da temporada. Além disso, questões jurídicas também foram debatidas ao longo deste domingo e pesaram na decisão que teve o presidente Rodolfo Landim com a palavra final.

O filho de Pablo Fernandez, Marcos Fernandez, que agrediu um influenciador digital na semana passada, após o empate em 1 a 1 com o América-MG, no Maracanã, segue normalmente na comissão técnica de Jorge Sampaoli.

O Flamengo tem reapresentação agendada para esta segunda-feira (31), às 9h, no Ninho do Urubu. O elenco vai iniciar a preparação para o duelo contra o Olímpia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quinta-feira (03), no Maracanã.

Apesar de ser amigo de longa data de Pablo Fernandez, Jorge Sampaoli não cogitou deixar o Flamengo. O treinador garantiu que queria seguir no clube e entendeu a necessidade de saída de seu principal preparador físico após a agressão ao camisa 9 do time.