Flamengo de 2019 ou Santos de 2010? Compare os dois times, posição por posição

Líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores, o Flamengo de 2019 é melhor que o Santos de 2010, vencedor da Copa do Brasil? Compare

O está na liderança do Campeonato Brasileiro e na final da Libertadores. Perto de fazer história, o time comandado por Jorge Jesus é comparado ao de Dorival Júnior, campeão da Copa do em 2010. Mas qual o melhor time: o deste ano ou o Santos do fim da década passada?

Até julho deste ano, Pará era jogador do Flamengo. Contudo, perdeu espaço desde a chegada de Rafinha, que defendia o de Munique, e acertou a ida para o Santos. Hoje na Vila Belmiro, o lateral direito aponta o time de 2010 como superior.

"Uma pergunta até fácil de responder. Na minha opinião, o Santos de 2010 jogava o futebol mais bonito, mais elegante, mais pra frente. Ganhávamos os jogos na Vila... ganhamos de 10 a 0 do Naviraiense, 8 a 1 do . O Santos jogava mais", disse.

Motivado pela resposta do lateral direito, que esteve ao lado das duas equipes, a Goal relembra as escalações e deixa que os torcedores façam as suas comparações sobre as duas equipes.

Rafael x Diego Alves

Rafael iniciou a sua carreira no Santos em 2010. Ele ficou no time até 2013, quando foi negociado para o por 5 milhões de euros (R$ 15 milhões à época). O jogador jogou pela , após cinco anos em Nápoles. Em 6 de agosto deste ano, foi defender o Reading, pela segunda divisão do Campeonato Inglês.

Diego Alves fez caminho inverso para chegar ao Flamengo. Depois de passagem vitoriosa pela Europa, onde defendeu Almeria e , o goleiro decidiu voltar ao Brasil, onde havia defendido apenas o profissionalmente. O atleta é um dos pilares do time comandado por Jorge Jesus.

Danilo x Rafinha

Danilo deixou o para defender o Santos. O lateral direito se tornou titular do time rapidamente. O bom futebol culminou em uma venda para o futebol europeu. No continente, defendeu e . Ele também já defendeu o e, hoje, está na .

Rafinha foi revelado pelo no início da década passada.Vendido ao 04, o lateral direito fez sucesso no futebol europeu e conquistou inúmeros títulos relevantes, como a pelo Bayern de Munique e outro títulos nacionais.

Edu Dracena x Rodrigo Caio

Edu Dracena chegou ao Santos no auge da carreira. O zagueiro deixou o Fenerbahçe em 2009 para se mudar para a Vila Belmiro. Passou seis anos na equipe santista e conquistou títulos importantes, como a 2010 e a Libertadores 2011. Em 2015, foi para o . No ano seguinte, se transferiu para o , onde está até hoje.

Revelado pelo , Rodrigo Caio sempre teve o nome ligado a clubes do futebol europeu. Foi assediado por Valencia, e até . No entanto, se mudou para o Flamengo no início de 2019 e tem feito partidas exuberantes na equipe de Jorge Jesus.

Durval x Pablo Marí

Durval chegou ao Santos já rodado. Com passagens por clubes menores, como -PB e , teve a sua primeira chance em um grande do Brasil em 2005, no Paranaense. No ano seguinte, defendeu o Sport e chegou à Vila Belmiro no início de 2010. Na Vila Belmiro, foi o xerife de títulos importantes como a Copa do Brasil e a Libertadores do ano seguinte. Voltou ao Sport em 2014.

Pablo Marí era completamento desconhecido do futebol brasileiro até a sua chegada ao Flamengo, no início do ano. O espanhol de 26 anos tinha contrato com o Manchester City, mas jamais defendeu o clube do Etihad Stadium. O zagueiro rodou por times menores do futebol europeu e foi indicado por Jorge Jesus ao Flamengo. Contratado, tornou-se titular absoluto da equipe.

Léo x Filipe Luís

Léo se destacou pelo Santos em 2002, quando o time venceu o Brasileiro sobre o Corinthians e o lateral esquerdo marcou um golaço. A sua passagem, porém, foi encerrada em sua venda ao , de . No país europeu, ficou entre 2005 e 2009, quando voltou à Vila Belmiro. Foi titular nos títulos da Copa do Brasil 2010 e Libertadores 2011.

Filipe Luís surgiu para o futebol no . Porém, só ganhou notoriedade em seu país quando chegou ao Atlético de Madrid, em 2010. O jogador ainda passou por , Castilla (considerado o Real Madrid B) e . Em 2019, voltou para o Brasil como titular da seleção brasileira e optou por defender o Flamengo.

Arouca x Willian Arão

Arouca viveu os melhores anos de sua carreira entre o fim da década passada e o início da atual. O volante revelado pelo chegou ao Santos em 2010 e foi um dos pilares defensivos da equipe. Hoje, depois de passagens por Palmeiras, Atlético-MG e , está sem clube.

Willian Arão foi revelado pelo Corinthians e chegou ao Rio de Janeiro para defender o Botafogo. No entanto, depois de atuações de destaque, foi contratado pelo Flamengo. Entre altos e baixos, se firmou como titular da equipe sob a batuta de Jorge Jesus.

Wesley x Gerson

Revelado pelo Santos, o volante já exerceu mais de uma função em campo, jogando até de lateral direito. Foi destaque em 2010, no título da Copa do Brasil, e foi vendido ao , da . Voltou após dois anos para defender o Palmeiras, mas nunca engrenou uma boa sequência.

Gerson deixou o Brasil depois de se destacar pelo Fluminense. Vendido à , não se firmou e foi emprestado à . No meio do ano, foi comprado pelo Flamengo a pedido de Jorge Jesus. É um dos destaques do meio de campo do Flamengo.

Ganso x Éverton Ribeiro

O meio-campista surgiu como a grande revelação do Santos ao lado de Neymar. Em seus primeiros anos, foi fundamental para a equipe. No entanto, desde que deixou a Vila Belmiro, teve dificuldades para manter o bom futebol. Ele foi mal no São Paulo e também no . No , da , nem sequer jogou. Hoje está no Fluminense.

Éverton Ribeiro surgiu no Corinthians de Tite como lateral esquerdo, mas teve poucas chances. Ele foi para o e, depois, defendeu o Coritiba, onde ganhou destaque. Em 2013, foi vendido para o e acabou se tornando o melhor do país por dois anos. Depois de uma passagem pelos Unidos, voltou para defender o Flamengo.

Robinho x Arrascaeta

Revelado pelo Santos no início da década passada, Robinho jogou por Real Madrid, Manchester City e antes de chegar ao Santos novamente por seis meses em 2010. O Rei das Pedaladas era o craque do time com a camisa 7 naquele ano.

Arrascaeta foi revelado pelo Defensor , do , seu país natal. Ele chegou ao Brasil em 2015, quando foi comprado pelo Cruzeiro. No início do ano, foi vendido ao Flamengo. É um dos destaques do time e figura constante na seleção uruguaia.

Neymar x Bruno Henrique

Neymar é o principal jogador brasileiro da atualidade. O craque do foi revelado pelo Santos em 2009. Um ano mais tarde, já era o grande protagonista da equipe e figura constante na seleção brasileira. Foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores na Vila Belmiro. Em 2013, foi vendido ao Barcelona. Hoje, ele atua pelo e ostenta o rótulo de ser a contratação mais cara da história do futebol mundial - 222 milhões de euros.

Natural de Belo Horizonte, Bruno Henrique não teve chances no Cruzeiro, seu primeiro time. Ele foi emprestado para equipes de menor expressão e chamou a atenção do . No clube do Serra Dourada, se destacou e acabou vendido ao , da Alemanha. Ele voltou como reforço para o Santos e, hoje, é titular do Flamengo.

André x Gabriel Barbosa

André surgiu como promessa no Santos. Logo, foi vendido ao Dinamo de Kiev, da . No país, teve poucas chances e foi para o , da França. Na Europa, no entanto, não foi bem. O Atlético-MG apostou em sua compra em 2011. Ele ficou vinculado ao clube até 2015, mas sempre rodando por empréstimo. Em 2016, acertou a ida para o Corinthians e foi negociado com o Sporting. Em 2017, jogou pelo Sport. Hoje, é titular do de Renato Portaluppi.

Gabriel Barbosa também tem uma história no Santos. Revelado no clube, foi vendido à . Porém, não se firmou no time italiano e voltou ao Brasil. Depois de novo empréstimo ao santos, foi negociado com o Flamengo. Na Gávea, é o grande craque do time.