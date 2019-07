Flamengo cria novo setor no Maracanã com preços de até R$ 250

Diretoria do Fla cria novo setor no estádio do Rio de Janeiro e gera bastante polêmica. Clube carioca descarta elitização

O criou um novo setor no Maracanã. Trata-se da Leste Mais. De acordo com o clube, o espaço terá os mesmos benefícios do Maracanã Mais, que disponibiliza 1900 assentos, além de uma área com alimentação e bebidas.

A estreia do Leste Mais ocorrerá diante do , em 14 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. No site do programa de sócios, o Fla cobra entre R$ 139 e R$ 250 dos torcedores.

NOVIDADE NA ÁREA! O Mais Querido tem uma nova opção pra você no Maraca: o setor Leste Mais, com os mesmos benefícios do Maracanã Mais. O setor estreia contra o Goiás, dia 14/07. Compre o seu ingresso e venha torcer pelo Mengão! Acesse https://t.co/Zhcp7S8P7g 🔴⚫ #CRF pic.twitter.com/PROA20oM3V — Flamengo (@Flamengo) 5 de julho de 2019

O clube rebate que a criação do setor seja uma "elitização" do público e cita preços mais baixos de outras áreas do campo. A justificativa se deu por conta da polemização nas redes sociais. Houve reclamação de parte da torcida.

A ideia é que o Leste Mais esteja disponível em jogos que ocorrem às 11h da manhã e no período da noite. Os jogos que acontecem no período da tarde não devem contar com o setor, porque é justamente o local atingido pelo sol durante a partida.