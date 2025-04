Flamengo x Corinthians e clássico entre Botafogo e Fluminense e o que mais você precisa saber sobre a sexta rodada do Brasileirão 2025

Confira mais informações sobre a sexta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro

Passadas cinco rodadas, os clubes do Brasileirão realizam os preparativos finais para entrarem em campo pelo campeonato no próximo fim de semana novamente.

Apesar de não ter mais ninguém com 100% de aproveitamento, a competição vai vendo alguns times começarem a se destacar e a disputa pegar fogo de vez. Quem está no topo quer mostrar que tem fôlego para seguir entre os primeiros, assim como ficar na parte debaixo da tabela já começa a preocupar algumas equipes, mesmo com muito campeonato pela frente.

Abaixo, a GOAL separou alguns destaques da sexta rodada do Brasileirão 2025.

Clássico dos Milhões rouba a cena

Cada rodada do Brasileirão 2025 costuma reservar bons embates. No sexto compromisso dos 20 times na disputa, três jogos chamam a atenção, em especial. O principal é o Clássico dos Milhões, disputado pelos clubes de maior torcida no país: Flamengo e Corinthians. Outros dois clássicos estaduais também acontecem. Enquanto Botafogo e Fluminense agitam o Rio de Janeiro com um duro confronto, Internacional e Juventude medem forças no Rio de Grande do Sul.

Apenas três invictos

Como o título sugere, apenas três times permanecem sem perder nesta edição do campeonato após cinco jogos. No topo da classificação, Palmeiras e Flamengo vêm fazendo campanhas positivas neste início e, como parte disso, ainda não foram derrotados. Já o São Paulo, apesar do meio de tabela, também não sofreu nenhum revés no Brasileirão 2025.

Jogos da sexta rodada

A sexta rodada do Brasileirão 2025 tem início no sábado (26 de abril) com cinco jogos. Internacional x Juventude abrem os trabalhos às 16h. Mirassol x Atlético-MG e Ceará x São Paulo jogam às 18h30. Já o Botafogo recebe o Fluminense às 21h.

As outras partidas acontecem no domingo (27 de abril). Flamengo x Corinthians se enfrentam às 16h. Palmeiras x Bahia, Cruzeiro x Vasco e Vitória x Grêmio medem forças às 18h30. Santos x RB Bragantino fecham a rodada às 20h30.

