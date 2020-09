Flamengo: convocados para as Eliminatórias são desfalques por quantos jogos?

Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta são convocados para as Eliminatórias; trio deve perder três jogos, incluindo clássico contra o Vasco

As seleções sul americanas começaram a divulgação das suas listas de convocados para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da e o já tem três desfalques. Ribeiro e Rodrigo Caio vão estar à serviço da seleção brasileira, enquanto Arrascaeta serve ao , todos por cerca de uma semana.

Entre as listas de Tite e Oscar Tabarez, Domenèc Torrent já perdeu três jogadores titulares de sua equipes, ainda correndo o risco de perder Mauricio Isla para a seleção chilena. Entre os jogos e o período de treinamentos, os atletas devem ficar afastados por cerca de uma semana.

Saiu a convocação! 🇧🇷📃 Hora de atualizar o seu álbum da seleção brasileira ⚽



De Gabriel Menino a Rodrygo... que tal a lista do Tite para a estreia nas Eliminatórias? 🤔 pic.twitter.com/K5tn0Wlhfl — Goal (@GoalBR) September 18, 2020

A CBF ainda não divulgou data de apresentação para os jogadores, porém, considerando que os compromissos contra Bolívia e Peru estão marcados para acontecer nos dias 9 e 13 de outubro, Ribeiro e Rodrigo Caio devem se despedir do elenco rubro-negro após o jogo contar o -PR, no dia 4 para se apresentarem à Tite a tempo de realizarem treinamentos.

Já a Federação Uruguaia já tem o seu planejamento. Arrascaeta deve se apresentar no dia 5 de outubro para os jogos contra e , nos dias 8 e 13.

#Eliminatorias #Qatar2022 🇶🇦



📋El Cuerpo Técnico de @Uruguay reservó a 2⃣6⃣ futbolistas del exterior para enfrentar a Chile y Ecuador.



Inicio de los entrenamientos:

🗓️5/10 - Complejo Celeste



🇺🇾🇨🇱 8/10 - 19:45h - Montevideo

🇪🇨🇺🇾 13/10 - 18h Uy - Quito



ℹ️https://t.co/kMFoCtYIyL pic.twitter.com/9295cikKm5 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 18, 2020

Desta forma, o trio deve perder o clássico contra o , no dia 10, além dos duelos contra Sport (7) e (13). Com o último jogo das seleções marcado para o dia 13, a volta dos atletas deve acontecer a tempo do jogo contra o , no dia 18, fora de casa.

Quais são as opções de Domenèc para os desfalques?

O treinador já vinha adotando um estilo de escalação com rodízios entre os seus jogadores e, com isso, pode sentir um pouco menos a baixa do trio convocado para as seleções, ainda mais com opções de peso no banco, esperando por uma chance.

Na zaga, Rodrigo caio já vinha revezando as duas vagas de titular com dois companheiros. Assim, com a ausência do camisa 3, a dupla titular de Domenèc deve ser Léo Pereira e Gustavo Henrique, que já jogaram juntos na temporada. Outra opções seria experimentar os garotos que figuram no elneco rubro-negro.

Para as vagas de Everton Ribeiro e Arrascaeta, no meio, opções não faltam para o treinador. Vitinho, Diego e Pedro Rocha são os favoritos, enquanto Thiago Maia e Gerson aparecem também. Também por conta do rodízio, é difícil dizer que é titular na equipes de Dome, que pode surpreender na prancheta.