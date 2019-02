Flamengo: Contâiners que pegaram fogo seriam desativados

Clube acabou de inaugurar outra parte do CT e os dormitórios que pegaram fogo eram provisórios e seriam desativados

A tragédia que atingiu o Flamengo na manhã dessa sexta-feira (08), por volta das cinco horas da manhã ainda continua sem maiores explicações. O fogo levou a vida de 10 pessoas, entre jogadores da base e funcionários do clube.

Você pode acompanhar as notícias da tragédia em tempo real. Vale ressaltar que a FERJ adiou os jogos da semifinal da Taça Guanabara.

Os contâiners que pegaram fogo na madrugada estavam para ser desativados. Isso porque após a inauguração do novo centro de treinamento do Flamengo para os profissionais, que aconteceu na última segunda-feira (04), os jogadores da base do Fla seriam transferidos para as instalações do primeiro CT construído em 2016.

O Ninho do Urubu conta, basicamente, com três estruturas para treinamento de futebol. A primeira era exatamente a dos contâiners que pegaram fogo. Em 2016, junto com a chegada de Muricy Ramalho para ser o treinador, iniciaram-se as construções do novo centro que foi finalizado no final do mesmo ano. Essa segunda etapa foi a primeira estrutura para treinamentos das equipes profissionais.

Entretanto, houve novas obras e um novo módulo foi construído. Mais moderno, com mais tecnologia e considerado o "melhor centro de treinamento da América Latina", o novo complexo recebeu os primeiros treinamentos da equipe profissional na última segunda-feira (04). Por isso, ajustes no segundo módulo estavam sendo feitos para que os garotos da base deixassem os contâiners e fossem para essa estrutura construída em 2016.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente que devem ser investigadas pela perícia.