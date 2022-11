Flamengo conta com desejo de Ayrton Lucas como trunfo para manter lateral

Lateral quer ficar no rubro-negro e clube tenta diminuir valores de compra

O Flamengo está decidido a ficar com Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo tem contrato de empréstimo com o clube carioca até dezembro deste ano. Ele pertence ao Spartak Moscou, que faz jogo duro e quer 9 milhões de euros para negociar o atleta em definitivo.

Segundo sabe a GOAL, no entanto, o desejo da diretoria do Flamengo é comprar o lateral por um valor abaixo desse e a vontade de Ayrton, de permanecer no clube do coração, é uma importante aliada do time rubro-negro.

Os russos deixaram claro que, ao menos neste momento, não pretendem estender o contrato de empréstimo, uma possibilidade que chegou a ser consultada pelo Flamengo. Por ora, a ideia é negociar de forma definitiva. Recentemente, o clube russo recebeu algumas consultas, entre elas de um time italiano e se apega a isso para fazer jogo duro.

Ayrton não quer voltar para o futebol russo. Além de estar bem no Flamengo, o momento que a Rússia enfrenta, no meio de um conflito com a Ucrânia , além de uma série de embargos que vem recebendo, é outro fator que faz com que o jogador não tenha planos de retornar.

Apesar da discordância de valores, o Flamengo e o estafe de Ayrton Lucas estão confiantes de que conseguirão manter o lateral no clube. Aos 25 anos de idade, o jogador é querido pelo elenco e visto por Filipe Luís como seu sucessor natural na lateral-esquerda.