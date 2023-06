Flamengo consultou três jogadores campeões do mundo com a seleção sub-20 do Uruguai

Rubro-Negro chegou a abrir negociações por Anderson Duarte, mas desistiu

De olho no mercado sul-americano, o Flamengo buscou, segundo soube a GOAL, informações de três jogadores uruguaios antes deles conquistaram a Copa do Mundo sub-20 pela Celeste. Um deles, inclusive, esteve muito perto de ser reforço do rubro-negro na primeira janela de transferências de 2023.

No início do ano, o Flamengo quase contratou o atacante Anderson Duarte, do Defensor. O time rubro-negro abriu negociações e na reta final da primeira janela de transferências e esteve perto de um acordo, mas desistiu após o clube uruguaio fazer novas exigências. Inicialmente, o jogador chegaria para a equipe sub-20, também podendo ser utilizado no elenco profissional.

Outro atleta que despertou o interesse da equipe de scout do Flamengo foi o volante Fabricio Díaz. O Rubro-Negro consultou os valores de uma possível negociação antes da Copa do Mundo sub-20 e ouviu que o Liverpool do Uruguai só toparia abrir conversas a partir dos 6 milhões de euros. Não houve avanço.

Mais recente, o Flamengo sondou as condições financeiras do zagueiro Seba Boselli. O jogador também se valorizou bastante com a campanha do Uruguai na Copa do Mundo sub-20. A procura do rubro-negro aconteceu, segundo soube a GOAL, depois que os uruguaios disputaram as quartas de final da competição, vencendo o Estados Unidos por 2 a 0. Até o momento, no entanto, nenhuma negociação foi aberta.

Valorizados, os atletas vivem a expectativa de uma oferta do futebol europeu nesta janela de transferências. No caso de Seba Boselli, o River já tem negociações em andamento para tentar contratar o zagueiro. O jogador foi descoberto por eles muito antes de explodir no sub-20, revelou uma fonte próxima ao atleta à reportagem da GOAL.