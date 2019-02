Flamengo confirma oito vítimas do incêndio identificadas

Equipe lançou nota oficial na qual a identidade de oito dos jovens que morreram no incêndio tiveram seus corpos reconhecidos

Após o incêndio ocorrido nas primeiras horas da última sexta-feira (8) no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, o Flamengo lançou nota oficial em seu site com a identificação de oito jovens que tiveram seus corpos reconhecidas.

Das 10 vítimas do acidente, Arthur Vinicius de Barros Silva, Pablo Henrique da Silva Matos, Vitor Isaias Coelho da Silva, Bernardo Augusto Manzke Pisetta, Gedson Corgosinho Beltrão dos Santos, Athila de Souza Paixão, Christian Esmerio Candido e Rykelmo de Souza Viana foram identificados.

Ainda faltam o reconhecimento dos corpos de Samuel Thomas de Souza e Jorge Eduardo Santos, o que pode acontecer nas próximas horas.

O clube confirmou que pretende atualizar as informações conforme ocorram novidades em relação ao processo de identificação das vítimas.