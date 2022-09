Flamengo chegou em mais finais de 2019 até 2022 do que nos dez anos anteriores

O Rubro-Negro vai disputar as decisões da Copa do Brasil e Libertadores de 2022

O Flamengo não teve grandes dificuldades para garantir o seu lugar na final da Copa do Brasil de 2022, batendo o São Paulo nos jogos de ida e volta. Será a terceira final de campeonato – sem contar Supercopas – do Rubro-Negro na atual temporada. Além do estadual perdido para o Fluminense, ainda tem a decisão da Libertadores a ser disputada contra o Athletico-PR no final do mês de outubro.

Chegar a finais passou a ser rotina para o Flamengo especialmente a partir de 2019, quando montou a espinha dorsal do time que escreveria um novo auge na história da instituição. De lá pra cá, o Rubro-Negro chegou a nove finais de 13 possíveis considerando Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Libertadores – as competições de mata-mata disputadas pelo clube desde então. Um aproveitamento assustadoramente positivo de 69.2%.

Comparando com a história do próprio clube, o Flamengo foi mais vezes finalista nestes últimos quatro anos do que havia sido nos dez anos prévios a 2019. Foram oito finais disputadas entre 2009 (Campeonato Carioca) e 2017 (Carioca, Copa do Brasil e Sul-Americana).

Sendo o único clube da América do Sul com arrecadação na casa do bilhão de reais, a tendência é que esta lista de finais ainda aumente nos próximos anos. Chegar a finais passou a ser rotina para o Flamengo, que agora joga como favorito em basicamente tudo o que disputa.

Finais disputadas pelo Flamengo de 2019 a 2022

2019: Carioca (campeão), Libertadores (campeão), Mundial (vice)

2020: Carioca (campeão)

2021: Carioca (campeão), Libertadores (vice)

2022: Carioca (vice), Copa do Brasil (a disputar), Libertadores (a disputar)

*De 2019 pra cá não chegou nas seguintes finais: Copa do Brasil (2019, quartas); Copa do Brasil (2020, quartas), Libertadores (2020, oitavas); Copa do Brasil (2021, semifinal)

Finais de 2019 para trás

Carioca 2017 (campeão), Copa do Brasil 2017 (vice), Sul-Americana 2017 (vice), Carioca 2014 (campeão), Copa do Brasil 2013 (campeão), Carioca 2011 (campeão), Carioca 2010 (vice), Carioca 2009 (campeão).