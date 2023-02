Flamengo x Ceará ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Supercopa do Brasil feminino

Equipes estreiam no torneio neste domingo (5), na Ilha do Governador; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Ceará se enfrentam na manhã deste domingo (5), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela rodada de estreia da Supercopa do Brasil feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto SP e MG), na TV aberta, e do SporTV 3, na TV fechada.

Oito das melhores equipes do país vão disputar o título em um torneio eliminatório. Vale lembrar que o Flamengo garantiu a sua classificação no torneio após ficar em sexto lugar na série A1 e ter sido o melhor time carioca no Brasileirão, enquanto o Ceará, que conquistou o título da série A2 irá representar o seu estado no torneio.

"Temos um elenco mais jovem e atletas que estavam conosco na base. Fazem parte desse grupo atletas que já faziam parte do elenco profissional no título da A2 e nos dois últimos Campeonatos Cearenses, casos de Amália, Bia, Rebeca e Kaillany, peças que eram de confiança da comissão anterior e fundamentais no nosso time hoje", afirmou Felipe Soares, novo técnico do Ceará.

Quem avançará à semifinal terá pela frente o vencedor do jogo entre Real Brasília e Avaí-Kindermann. Corinthians x Atlético-MG e Internacional e Athletico-PR disputam a outra vaga. A final está marcada para o dia 12 de fevereiro.

As relacionadas do Ceará para a Supercopa do Brasil

Goleiras: Yasmin, Thaís Maria, Laís Quesia, Júlia;

Zagueiras: Rebeca Soares, Rebeca Silva, Luiza, Laís Stephanny;

Laterais: Ester, Bruna Moana, Maria Fernanda, Isabely, Gabriela Barbosa, Mirela;

Volantes: Lylyane, Gabriela Campelo, Mariana, Eduarda;

Meias: Beatriz Alves, Emilly Kayllane, Bianca, Emilly Freitas, Val, Ana Kezia;

Atacantes: Amália, Sara, Tayla, Larissa, Laís Gomes, Bruna Souza, Sabrina Cosmo, Emilly Sorriso, Larissa Ketlen, Kaká, Kaylane Silva.

Prováveis escalações

Escalação do provável Flamengo feminino: a atualizar.

Escalação do provável Ceará feminino: a atualizar.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Não há desfalques confirmados.

Quando é?