Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio Luso-Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 18h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na briga para se manter dentro da zona de classificação para as quartas de final do Brasileiro sub-20, o Flamengo volta a campo em busca da recuperação após ser derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 1 na última rodada. No momento, a equipe ocupa a sétima posição, com 26 pontos, dois a menos que o rival Fluminense, primeiro time fora do G-8.

Por outro lado, o Botafogo, em 11º lugar, com 22 pontos, vem de goleada sobre o Grêmio por 4 a 0 na última rodada. Em 16 jogos disputados, o Alvinegro acumula seis vitórias, quatro empates e seis derrotas. Aproveitamento de 45%.

Flamengo sub-20: Eduardo Jung, Wanderson Jr, Felipe Vieira, Yago Melo, Italo, Lorran, Jorge Mora, Luis Aucélio, Rafael Vargas, Bruno Xavier, Bill.

Botafogo sub-20: Cléber, Kauã Branco, Kaique Pereira, Simeone, Murilo Sousa, Enzo, Cauã Zappelini, Bacari Djamanca, Kauan Toledo, Iago, Ruan.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?