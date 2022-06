Flamengo avalia opções para substituir Paulo Sousa e ainda mira estrangeiros; Pedro Martins é consultado

Presidente do clube só pretende demitir o atual treinador quando tiver um nome encaminhado

A situação de Paulo Sousa no Flamengo parece mesmo irreversível. Conforme trouxe a, o time carioca já avalia opções para substituir o técnico português. Os nomes não se resumem ao mercado nacional ou sul-americano e mesmo diante de uma temporada em andamento, mira nomes estrangeiros, até mesmo outros portugueses aparecem no radar.

Segundo soube a GOAL, o Flamengo, através de intermediários, buscou informações sobre o técnico Pedro Martins, atualmente no Olympiacos, da Grêcia. Ainda segundo soube a reportagem, neste momento, a ideia de Rodoldo Landim é apenas fazer a troca quando tiver alguma possibilidade encaminhada.

O presidente do Flamengo está ouvindo as sugestões e centraliza todas as decisões. Foi ele quem decidiu manter Paulo Sousa depois do Campeonato Carioca e é justamente pela paciência do mandatário ter se esgotado que a diretoria busca no mercado uma nova opção.

O nome de Cuca, conforme trouxe a GOAL, aparece como uma solução mais óbvia. A contratação do ex-técnico do Atlético-MG é defendida por alguns dirigentes. Landim, no entanto, não está convencindo de que esta seria a melhor opção. Há o temor por conta da grande rejeição de boa parte da torcida com o técnico.

Por outro lado, a cada fracasso de um novo treinador no Flamengo, especialmente estrangeiro, expõe a diretoria rubro-negra. Uma fonte da reportagem, que atua no mercado europeu, relatou que o clube carioca é sempre "desorganizado e não sabe o que quer" quando vai à Europa em busca de um novo técnico.

Sabendo que vive situação delicada no clube, Paulo Sousa comanda o Flamengo diante do Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (08), em Bragança Paulista. O técnico não pretende pedir demissão pois tem uma bolada de cerca de R$ 7,5 milhões para receber caso seja demitido.