Flamengo avalia Daniel Alves após rescisão com o São Paulo

Presidente Rodolfo Landim tem boa relação com o lateral direito de 38 anos e cogita a possibilidade de contratá-lo no mercado da bola

O Flamengo avalia a situação de Daniel Alves, que rescindiu o contrato com o São Paulo na noite dessa quinta-feira (16). Os cariocas ainda não fizeram contato, mas cogitam a contratação do lateral direito de 38 anos, conforme apurado pela Goal.

O veterano é um nome que agrada à diretoria rubro-negra. Chefe da delegação brasileira na Copa América 2019, o presidente do clube, Rodolfo Landim, se aproximou do jogador no período. A dupla nutre boa relação desde a disputa da competição, ocorrida em solo nacional.

Agora livre no mercado, Dani Alves ainda não foi procurado por um clube. Ele está disposto a permanecer no futebol brasileiro após a rescisão no Morumbi. O Flamengo surge como uma alternativa. Os cariocas, no entanto, não estão dispostos a pagar o que ele recebia no Tricolor paulista. O atleta custava R$ 25,3 milhões por ano entre salários, impostos, direitos de imagem e luvas. Ele era o jogador mais caro do elenco comandado por Hernán Crespo.

A ideia do Rubro-Negro carioca é oferecer salários bem abaixo do praticados em seu atual elenco. O clube toparia pagar menos da metade do que era faturado mensalmente pelo craque no Morumbi – a remuneração era de R$ 1,5 milhão por mês, o que é pago somente a Gabigol no plantel comandado por Renato Gaúcho. A mudança para o Ninho do Urubu, portanto, dependeria de um desejo do atleta de reduzir a sua faixa salarial no futebol brasileiro.

Hoje, o Flamengo tem três nomes para a lateral direita. O chileno Mauricio Isla é o titular da função. A posição conta ainda com Rodinei e Matheuzinho. Daniel Alves é lateral direito de origem, mas chegou a jogar como meio-campista durante a sua passagem pelo São Paulo. Ele, inclusive, utilizava a camisa 10 do clube.

Em sua rescisão, avaliada em cerca de R$ 18 milhões, o atleta aceitou um parcelamento de 60 meses. O São Paulo pagará o valor entre janeiro de 2022 e dezembro de 2026. As prestações serão idênticas e mensais. Ele ainda abriu mão de receber o que deveria embolsar até o fim de 2021 e tudo o que faturaria na próxima temporada.