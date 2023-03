Flamengo x Avaí/Kindermann ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela segunda rodada; veja como como acompanhar na TV

Flamengo e Avaí/Kindermann se enfrentam na noite deste domingo (5), às 20h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de estrear com derrota para o Santos por 3 a 0 na Vila Belmiro, o Flamengo volta a campo em busca dos primeiros pontos no torneio nacional, assim como o Kindermann, que foi derrotado pelo Real Brasília por 5 a 2 no domingo passado (26).

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Avaí/Kindermann feminino: Renata Ferreira; Raquel, Dani Venturini, Siméia, Tayane, Rafa Marques, Luciene Baião, Thaynara Oliveira, Kamila, Annaysa, Thai. Técnico: Carine Bosetti.

Flamengo feminino: Bárbara; Monalisa Belém, Agustina Barroso, Thaís Regina e Jucinara; Thaísa Moreno, Nath Pitbull e Duda Francelino; Giovanna Crivelari, Maria Alves e Gica. Técnico: Luís Andrade.

Desfalques

Kindermann

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?